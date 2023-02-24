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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobilin çarptığı lise öğrencisi yaralandı.

F.K. yönetimindeki otomobil, Rumeli Mahallesi okul kampüsleri mevkisinde, yolun karşısına geçmeye çalışan lise öğrencisi C.I.'ya çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hafif yaralanan öğrenci, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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