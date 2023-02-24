Tekirdağ NKÜ sağlık ekibi Adıyaman’da depremzedelere hizmet veriyor

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) sağlık ekibi, Adıyaman'da Sağlık Bakanlığı ile entegre "Aile Sağlığı Merkezi" oluşturdu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre ekip Adıyaman'da depremzede vatandaşlara sağlık hizmeti sunuyor. 8 kişiden oluşan ekip, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gülsüm Özkan, Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gamze Varol ve Genel Sekreter Vekili Dr. Öğr. Üyesi Fatih Tuna koordinasyonunda bölgeye ulaştı.

Ekip, İstanbul Sultangazi Belediyesi ile iş birliği çerçevesinde Sultangazi Belediyesi'nin Adıyaman’da yaptığı "konteyner kentte" sağlık hizmeti vermeye başladı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, ülkenin yüzyılın felaketini yaşadığını belirtti.

Zor günlerin hep birlikte aşılacağını aktaran Şahin, "Üniversite olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek istedik ve sağlık ekibimizi gönderdik. İş birliği ve destekleri için Sağlık Bakanlığı ve Sultangazi Belediyesine de teşekkür ederiz." dedi.









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