Tekirdağ'da kopyaladıkları kredi kartlarıyla dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 5 şüpheli yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde ATM'lerde düzenek kurarak, banka ve kredi kartı kopyalama suçunu işleyen ve yaklaşık 3 milyon lira dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 5 şüpheli yakalandı.
Tekirdağ Jandarma Komutanlığı ekipleri, 7 şüphelinin suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, ATM'lerde düzenek kurarak, banka ve kredi kartı kopyaladığını ve yaklaşık 3 milyon dolandırıcılık yaptığını belirledi.
Ekipler, şüphelilerin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi için 4 ayrı adrese operasyon düzenledi.
Operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 48 hafıza kartı bellek yataklı mikro kamera, 10 kopyalama işlemlerinde kullanılan manyetik şeritli kredi kartı, 4 kredi kartı baskı ve çizim aparatı, mikro hafıza kart, mikro hafıza kart aparatı, kredi kartı klonlama cihazı, kredi kartı klonlama ve yükleme cihazı, adaptör, bağlayıcı film aparatı, tabanca ve şarjör ele geçirildi.