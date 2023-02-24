Tekirdağ'da 420 litre kaçak içki ele geçirildi

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde jandarma ekiplerince bir evde 420 litre kaçak içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İğneler Mahallesi'ndeki H.K'nin evinde arama yaptı.

Aramada, 420 litre el yapımı şarap ile tabanca ele geçirildi.

Ekipler tarafından H.K. gözaltına alındı.





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