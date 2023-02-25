Kaymakam Gürbüzerol ve Belediye Başkanı Ata depremzedeleri ziyaret etti

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TEKİRDAĞ (AA) - Marmaraereğlisi Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol ve Belediye Başkanı Hikmet Ata, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve ilçede konaklayan aileleri ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Kaymakam Gürbüzerol ve Belediye Başkanı Ata, deprem bölgelerinden ilçeye gelen ailelerle öğle yemeğinde bir araya geldi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Ata, depremzede ailelerin taleplerini dinlediklerini belirtti.

İhtiyaçların hızla karşılandığını ve aileleri misafir etmekten mutlu olduklarını aktaran Ata,"Devletimiz ve milletimiz her daim yanınızda. İnşallah bu zor günlerin de üstesinden hep birlikte geleceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.









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