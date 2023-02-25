Tekirdağ İtfaiye ekibi, enkazdan kurtardıkları kişileri ailelerinden biri olarak görüyor

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TEKİRDAĞ (AA) - FIRAT ÇAKIR - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yaşadıklarını anlattı.

Tekirdağ'dan depremlerin meydana geldiği ilk günün sabahı yola çıkan ve görevlerini tamamlayarak kente dönen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, kurtardıkları her kişiyi kendi ailelerinden biri olarak gördüklerini belirterek röportaj sırasında duygusal anlar yaşadı.

Arama Kurtarma ve Müdahale Şube Müdürü Erdinç Coşkun, AA muhabirine, ülkede yaşanan deprem felaketinden dolayı son derece üzgün olduklarını söyledi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 enkazda çalışmalara katıldıklarını anlatan Erdinç, 4 kişiyi enkazdan kurtarmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

- "Kendi kızımı onun yerine koydum"

Ekipteki itfaiye erlerinden Emre Karabulut da çalışmalara başlar başlamaz enkazın altından 4 yaşındaki Suriyeli kız çocuğunu kurtardıklarını belirtti.

İskenderun'da gelen ses üzerine açtıkları enkazdan kurtarma sırasında kız çocuğunun eline sarılmasını unutamayacağını ifade eden Karabulut, "Benim de 20 aylık kızım var, kurtardığımız çocuğumuzu onun yerine koydum, çok tuhaf bir duyguydu. İlk gittiğimiz enkazda onu bulmamız ve kurtarmış olmanın verdiği mutluluk duygusu tüm yorgunluğumuzu aldı. Hava çok kötüydü ama hiç önemli değildi. Kız çocuğunu alıp sağlık ekiplerine teslim etmek çok güzel bir duyguydu." diye konuştu.

Yoğun bir şekilde çalıştıklarından dolayı enkazdan kurtardıkları kişilerle iletişim kuramadıklarını kaydeden Karabulut, imkanlar dahilinde onlarla tekrar görüşmek ve hayatlarına yeniden dokunmayı çok istediklerini anlattı.

İtfaiye eri Ömer Fırat da kurtardıkları kişilerin ilk çıkış anında gülüşleri ve dokunuşlarıyla fazlasıyla mutlu olduklarını ifade etti.

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