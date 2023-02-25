Tekirdağ'da 4 düzensiz göçmen yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 4 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Süleymanpaşa ilçesi TOKİ uygulama noktasından kaçan bir otomobili, Marmaraereğlisi ilçesi Yeniçiftlik Mahallesi'nde boş arazide durdurdu.
Otomobildeki 4 yabancı uyruklunun yurda kaçak yollardan girdiği belirlendi. Araçta sırt çantaları, uyku tulumları, şişme bot ve aparatları ele geçirildi.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi.
Olay yerinden kaçan sürücü M.A'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.