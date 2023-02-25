Ay'da tarım yapmak için ilk adım atıldı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Roman Kültürünü Yaşatma ve Müzisyenler Derneği Başkanı Ümit Satılmış, Başkan Yardımcısı İlkin Erol ve Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Satılmış, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Şahin'in makamında gerçekleşen ziyarette, görüş alışverişinde bulunuldu.

Dernek Başkanı Ümit Satılmış, NKÜ'nün çalışmalarını ilgiyle takip ettiklerini belirterek, Mümin Şahin'e başarı diledi.

Rektör Şahin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

- Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi çiftçilere gübre dağıttı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince "mera ıslah projesi" kapsamında gübre dağıtımı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Kapaklı, Çorlu, Marmaraereğlisi, Muratlı, Saray ve Malkara ilçelerinde meralara gübre dağıtımı yapıldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, kırsal mahallelere yönelik desteklerinin devam ettiğini belirtti.

Projelerinin 8 yıldır devam ettiğini aktaran Albayrak, "Projemizin, ekonomimizin can damarı olan çiftçilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tarım ve hayvancılığın başkenti haline getirdiğimiz Tekirdağ'ımızda çiftçilerimize olan desteğimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.



































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