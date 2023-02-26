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TEKİRDAĞ (AA) - AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Şahin'in makamında gerçekleşen ziyarette, görüş alışverişinde bulunuldu.

Yel, NKÜ Rektörü Şahin'e başarı diledi.

Rektör Şahin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şahin ziyarette, "Milli Egemenlik ve Demokrasi", "Mehmet Akif Ersoy: Hayatı, Düşünceleri, Eserleri" ve “Yunus Emre: Hayatı, Düşünceleri, Eserleri” adlı bildiri kitapları ile NKÜ İlahiyat Fakültesi tarafından gerçekleştirilen "Tekirdağ’da Dini ve Kültürel Hayat" ve "Tarihten Günümüze Tekirdağ'ın Değerleri: Alimler, Eserler, Kurumlar" isimli sempozyumların aynı adlı bildiri kitaplarını hediye etti.

Ziyarete AK Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanı Sezai Çetin, AK Parti Süleymanpaşa Kadın Kolları Başkanı Bahar Sarıgül ve AK Parti İlçe Yönetim Kurulu üyeleri de katıldı.

- MEB AKUB ve Destek AFAD gönüllüleri Vali Yıldırım'ı ziyaret etti

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde MEB AKUB ekibi üyelerinden oluşan 15 personel ve Destek AFAD gönüllülerinden oluşan 32 personel, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, deprem bölgesinde arama-kurtarma çalışmalarında görev alan AKUB üyeleri, deprem bölgesinde yaptıkları çalışmalar hakkında Vali Yıldırım’a bilgi verdi.

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alan Yıldırım, "Vatandaşlarımızın enkazdan çıkarılmasını sağladınız. Yaptığınız çok kıymetli bir iş. Sizlere özveriniz ve fedakarlığınız sebebiyle teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ziyarette, Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan da yer aldı.

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