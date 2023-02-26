Tekirdağ TSO şubat ayı toplantısını yaptı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odasının (TSO), şubat ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

Tekirdağ TSO'dan yapılan açıklamaya göre, toplantı, deprem felaketinde hayatını kaybedenler anısına bir dakikalık saygı duruşu ile başladı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Tekirdağ TSO Başkanı Cengiz Günay, deprem bölgesinde uygulanacak konut seferberliği için herkesin destek vermesi gerektiğini belirtti.

Deprem bölgesine her türlü desteği verdiklerini aktaran Günay, "Toplum olarak yardımlaşmanın üst seviyede olduğu bir tablo sergiledik. Depremin olduğu bölge sanayi bakımından gelişmiş bir bölgedir. İlk bin firmanın 152'den fazlası bu bölgede bulunmaktadır. Hep birlikte afet bölgesinin tekrar cazibe merkez haline gelmesi için çalışmalarımızı hızlandıracağız." ifadelerini kullandı.

















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