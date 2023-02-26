Tekirdağ NKÜ Rektörü Şahin'den "26 Şubat Hocalı Katliamı" mesajı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, "26 Şubat Hocalı Katliamı"nın yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.

Şahin mesajında, Azerbaycan'ın yaşadığı acıların derinden hissedildiğini belirtti.

Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenleri rahmetle andıklarını aktaran Şahin, şunları kaydetti:



"Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında 1992 yılında yaşanan ve hafızalardan silinmeyen katliamda yüzlerce kadın, yaşlı ve çocuk hayatını kaybetmişti. Yakın tarihte Azerbaycanlı kardeşlerimiz işgal altındaki Karabağ’ı kurtararak tekrar vatan topraklarına kattı ve Hocalı dahil tüm kaybedilen canlar, artık çok şükür rahat uyuyabiliyor. Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenleri ve ebediyete irtihal etmiş tüm Karabağ Savaşı kahramanlarını rahmetle anıyor, hayatlarına sağlıkla devam edenlere de esenlikler diliyorum."

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