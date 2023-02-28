Balkan göçmenlerinin torunları, depremzede aileye sağlıkevinin kapılarını açtı

Şoförlük yaptığı otobüs evi oldu

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TEKİRDAĞ (AA) - FIRAT ÇAKIR - Balkanlar'dan zorunlu göçle Tekirdağ'ın Saray ilçesi Küçükyoncalı Mahallesi'ne gelen muhacirlerin torunları, Kahramanmaraş merkezli depremlerde evi yıkılan, 6 kişilik Gaziantepli Demir ailesine sıcak bir yuva ve iş imkanı sağladı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen vatandaşlar, Türkiye'nin birçok yerinde misafir ediliyor.

Küçükyoncalı Mahalle Muhtarı İrfan Gündüz ve beraberindekiler de Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki evi depremde yıkılan Demir ailesine barınma ve iş imkanı sağlamak için kolları sıvadı.

Gündüz, vatandaşların ve hayırseverlerin de yardımıyla mahallede kullanılmayan sağlıkevini depremzedelerin konaklayacağı şekilde hazırladı.

Sağlıkevinin içerisine sobadan mutfak gereçlerine kadar tüm eşyalar özenle yerleştirildi.

Muhtar Gündüz, AA muhabirine, kendilerinin de Bulgaristan'dan göç etmek zorunda kalan ailelerin torunları olduğunu ve depremzedeleri çok iyi anladıklarını söyledi.

Sosyal medyadan duyuru yaparak depremzedelere ulaşmaya çalıştıklarını belirten Gündüz, "Burada yaşayan bir kardeşimiz bana ulaştı. Vatandaşlarımızla birlikte iki gün içerisinde evin eşyalarını yerleştirdik ve hazır hale getirdik. Eşyaları çevremizden yardım alarak, yardımlaşarak bulduk. Güzel bir ortam yarattık. Bundan sonra neler yapabileceğimizi araştırıyoruz." diye konuştu.

Deprem felaketi nedeniyle son derece üzgün olduklarını anlatan Gündüz, şunları dile getirdi:



"Bizim de dedelerimiz göç ederek gelmiş. Türkiye bizi kabul ettiyse ne mutlu bizlere ki biz de bugün deprem dolayısıyla gelen misafirlerimizi kabul ettik. Birkaç evimiz daha olsa, bu evleri en iyi şekilde oturabilir duruma getirir ve depremzedeleri misafir ederiz. Allah kimseye bu felaketi yaşatmasın. Elimizden ne gelirse yapmaya hazırız."

- "Büyük acılar yaşadık"

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinden eşi ve 4 çocuğuyla Küçükyoncalı Mahallesi'ne gelen Teyfik Demir ise depremde kız kardeşi ve 4 yeğenini kaybettiğini söyledi.

Depremde büyük acılar yaşadıklarını vurgulayan Demir, "Kız kardeşim ve yeğenlerimi enkaz altından çıkardıktan sonra defnettik. O saatten sonra buraya göç etmeye karar verdik." ifadelerini kullandı.

Demir, artçı sarsıntıların devam etmesi nedeniyle psikolojik olarak etkilendiklerini, yanlarına yalnızca iki battaniye alarak ilçeden ayrıldıklarını kaydetti.

Yaşadıkları sağlıkevinde gerekli her şeyin olduğunu dile getiren Demir, "Bizlere çok yardımcı oldular. Başta muhtarımız olmak üzere burada yaşayan herkes ellerinden gelen desteği sağladı. Maddi ve manevi her türlü yardımcı oldular." dedi.

Nurdağı'nda önceden oto lastikçide çalışan Demir, muhtar aracılığıyla Küçükyoncalı Mahallesi'nde oğluyla oto lastikçide işe başladığını söyledi.

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