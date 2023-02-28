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Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesinin tasarımı "mobil enerji ve iletişim istasyonu" afet bölgesinde kullanılacak

AA

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi afet bölgelerine göndermek üzere kendi enerjisini üreterek, elektrik sağlayan, üzerindeki telsiz sistemiyle kriz merkezine bağlanabilen ve uydu sistemiyle internet sağlayan "mobil enerji ve iletişim araçları" yapmaya başladı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesinin tasarımı "mobil enerji ve iletişim istasyonu" afet bölgesinde kullanılacak

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi afet bölgelerine göndermek üzere kendi enerjisini üreterek, elektrik sağlayan, üzerindeki telsiz sistemiyle kriz merkezine bağlanabilen ve uydu sistemiyle internet sağlayan "mobil enerji ve iletişim araçları" yapmaya başladı.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, gazetecilere yaptığı açıklamada, afet bölgelerinde yaşanan sıkıntıları çözmek için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Depremin yaşandığı bölgelerde enerjinin çok elzem olduğunu gördüklerini ifade eden Yüksel, atölyelerinde kendi tasarımları olan ve pek çok özelliği bulunan mobil cihazlar üretmeye başladıklarının altını çizdi.

Yüksel, vatandaşların telefonlarını şarj edebilecekleri, gece projektör ve aydınlatma cihazlarını çalıştırabilecek, telsiz ekipmanı ile kriz merkeziyle bağlantısı olacak, sesli anons sistemi bulunan, uydu sistemi ile internet sağlayacak, arama kurtarmada gerekli aletlerin içerisinde olduğu mobil araçlardan 55'inin üretiminin tamamlandığını ifade etti.

Mobil cihazların birkaç güne kadar 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesine sevkinin gerçekleşeceğini belirten Yüksel, şöyle konuştu:

"Deprem bölgesinde yerinde yaptığımız tespitlerde iletişim ve enerji konusunda ciddi sıkıntılar yaşandığını gördük. Afetlerde vatandaşlarımızın kesintisiz iletişim sağlayabileceği elektrik enerjisi ve telefon şarj istasyonunun bulunduğu araçlarımız, aynı zamanda sahip olduğu telsiz donanımı ile ekiplerle gerekli koordinasyonunun sağlanmasına, alan aydınlatmasına, sesli anons tesisatı sayesinde duyuruların yapılabilmesine ve arama kurtarmada acil lazım olan alet edevatın bulundurulması gibi birçok ihtiyaca cevap verecek."

Yüksel, mobil aracın imalatında kullanılan malzemelerin birçok hayırseverin katkısıyla sağlandığını söyleyerek, "Tüm hayırseverlerimize şehrim adına şükranlarımı sunuyor, büyük bir özveriyle çalışarak kısa sürede araçları hazır hale getiren çalışma arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Depremin yaralarını milletçe el ele ve hep birlikte, en kısa sürede sarmak üzere elimizden gelen her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz." sözlerine yer verdi.




Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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