Tekirdağ'da tarihi eser operasyonunda kitabe ele geçirildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde düzenlenen operasyonda tarihi eser olduğu değerlendirilen kitabe ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.
Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.K'nin Esenler Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen 120×60 santimetre ebatlarında "taş mermer kitabe" ile 2 kurusıkı tabanca, 15 tabanca mermisi ve 21 kurusıkı tabanca mermisi ele geçirildi.
Soruşturma kapsamında ev sahibi A.K. gözaltına alındı.