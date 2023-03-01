Tekirdağ'da tarihi eser operasyonunda kitabe ele geçirildi

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde düzenlenen operasyonda tarihi eser olduğu değerlendirilen kitabe ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.



Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.K'nin Esenler Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen 120×60 santimetre ebatlarında "taş mermer kitabe" ile 2 kurusıkı tabanca, 15 tabanca mermisi ve 21 kurusıkı tabanca mermisi ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında ev sahibi A.K. gözaltına alındı.



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