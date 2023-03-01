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TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, deprem bölgesine gönderilmek üzere seyyar tuvalet üretiminin sürdüğünü bildirdi.

Sarıkurt, yaptığı yazılı açıklamada, ilçeye gelen afetzedelere yardımların devam ettiğini diğer yandan da depremden etkilenen kentlere ihtiyaç malzemelerinin sevk edildiğini belirtti.

Desteklerinden dolayı vatandaşlara teşekkür eden Sarıkurt, "Onların da katkılarıyla kentimize gelen yaklaşık 4 bin depremzede vatandaşımıza her türlü yardımı ulaştırabilmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret ediyoruz. Sevgi Çarşımıza başvuran 700'ü aşkın aileye yardımda bulunduk. Bölgeye gönderilmek üzere seyyar tuvalet üretimi de devam ediyor." ifadelerini kullandı.

- Ergene'de yol yapım çalışmaları

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, ilçede yol yapım çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Yüksel, yaptığı yazılı açıklamada, ekiplerin Paşaköy Mahallesi'nde parke taş ve park yapım çalışması gerçekleştirdiğini belirtti.

Mahalle muhtarı ve vatandaşlarla bir araya gelip fikir alışverişinde bulunduklarını aktaran Yüksel, şunları kaydetti:

"Yapılmayan eksik yollarımızı tamamlıyoruz. Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı olan ekiplerimiz çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Paşaköy Mahallesi'nde ekiplerimizin yapmış olduğu çalışmaları yerinde inceledik. Muhtarımızdan ve vatandaşlarımızdan fikirler aldık, onların önerileri bizler için çok önemli."



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