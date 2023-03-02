GÜNCELLEME - Tekirdağ açıklarında arabalı feribottaki araçlarda çıkan yangın kontrol altına alındı

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TEKiRDAĞ (AA) - Marmara Denizi Tekirdağ açıklarında feribottaki araçlarda çıkan yangın söndürülürken, 30 yolcu dumandan etkilendi.

Bandırma'dan Tekirdağ'a seyreden arabalı feribotta yüklü bir araçta başlayan yangın diğer araçlara sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekipleri yangına müdahale etti, feribot römorkör ile limana çekildi. Burada itfaiye tarafından kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Feribottaki araçların zarar gördüğü yangın nedeniyle soğutma çalışmaları devam ediyor.

Dumandan etkilenen 30 kişiye limanda ambulanslarda müdahale edildi.



Görgü tanıklarından Bülent Uzunoğlu, gazetecilere, yangın sırasında feribotun yolcu katında uyuduğu sırada yangının başladığı haberiyle panikle uyandığını söyledi.

Yangın sırasında büyük panik yaşandığını, kısa sürede herkesin sakinleştiğini anlatan Uzunoğlu, "Yangın var' diye bağırdılar malzememin yüklü olduğu tırın şoförünü uyandırdım. Panik yapmamalarını söyledim, lastik patlamaları olunca bazıları denize atlayalım dediler, paniklememelerini söyledim. Allah devletimize zeval vermesin, yetişti. Kısa sürede geldi gerekenler yapıldı. İçerde büyük panik oldu mürettebat ve yolcularla sağ duyulu davrandık." dedi.

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