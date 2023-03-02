Tekirdağ'da asayiş

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak, dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, Malkara ilçesinde meydana gelen dolandırıcılık olayı ile ilgili çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak olayı gerçekleştiren kişinin F.D. olduğu belirlendi.

F.D. yapılan çalışmayla İstanbul'da yakalandı, mağdura ait 100 bin lira teslim edildi.

Zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

-Tekirdağ'da su motoru çalan şüpheli yakalandı

Tekirdağ'da evin bodrumundan su motorunu çalan şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Çerkezköy ilçesi Atatürk Mahallesinde H.K'nin evinin bodrumundan su motorunun çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler hırsızlık olayını gerçekleştiren İ.G. ve M.A.G'yi tespit etti.

İ.G. yakalanıp, gözaltına alındı.

Su motorunu satın alan G.S. hakkında suç eşyasını satın almaktan işlem yapıldı.

Su motoru sahibine teslim edildi, diğer şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.





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