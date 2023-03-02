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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ergene'den kısa kısa

AA

Ergene Belediyesi ihtiyaç sahibi ailelere 3 çeşit sıcak yemek ulaştırıyor.

Ergene'den kısa kısa

TEKİRDAĞ (AA) - Ergene Belediyesi ihtiyaç sahibi ailelere 3 çeşit sıcak yemek ulaştırıyor.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda vatandaşlara aralıksız hizmet verdiklerini söyledi.

Belediye aşçıları tarafından hijyenik ortamda hazırlanan yemeklerin paketlenip Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personelleri tarafından ilçede bulunan ihtiyaç sahiplerinin evlerine teslim edildiğini belirten Yüksel, şunları kaydetti:

"Halkımız için tüm birimlerimiz ve personelimizle omuz omuza verdik. Koronavirüs salgını ile mücadelede başlatmış olduğumuz sıcak yemek yardımı hizmetimiz devam ediyor. Ergene'de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için canla başla çalışmaya, evlerine sıcak yemek dağıtmaya devam edeceğiz. Her gün yüzlerce ihtiyaç sahibi aileye tek kullanımlık kaplarda 3 çeşit sıcak yemeği götürüp teslim ediyoruz. Ergene Belediyesi olarak insana hizmet ve hürmet eden bir belediyeyiz."

- Ergene'de ertelenen toplu nikah töreni yapıldı

Ergene Belediyesince deprem felaketi nedeniyle ertelenen toplu nikah programı, Ergene Belediyesi Kültür Merkezi binasında gerçekleştirdi.

Nikah programına Belediye Başkanı Rasim Yüksel'in yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Yüksel Baydarlı, Belediye Meclis Üyesi Abdullah Yaman, Özel Kalem Müdürü Doğan Durmaz, nikahı olan çiftler ve aileleri katıldı.

Yüksel, yaptığı açıklamada, belediye olarak her yıl 14 Şubat'ta düzenledikleri ancak bu yıl ülkeyi yasa boğan deprem felaketi nedeniyle erteledikleri geleneksel toplu nikah programını sade bir törenle gerçekleştirdiklerini belirterek, "Toplu nikah programımızda deprem bölgesinden ilçemize gelen depremzede çiftin nikah akdini de imzaladığımız törende, hayatlarını birleştiren çiftlerimizi ve ailelerini tebrik ediyor, ömür boyu mutluluklar diliyorum." dedi.


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