Tekirdağ'da asayiş

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TEKİRDAĞ (AA) - Kapaklı ilçesinde şüphelilerin üst aramasında uyuşturucu bulundu.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaağaç Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Araçta bulunan 4 şüphelinin üst aramasında 10 gram eroin ve 3 gram esrar ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem uygulandı.

- Çorlu'da park halindeki iş makinesine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Ali Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı'nda K.Ö. idaresindeki 59 ZL 072 plakalı otomobil, park halindeki iş makinesine çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsü K.Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.





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