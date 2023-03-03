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TEKİRDAĞ (AA) - Türkiye 3. Futbol Ligi 2. grupta yer alan Ergene Velimeşespor, ligin 22. haftasında, Kuşadasıspor'u Velimeşe Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu'nda konuk edecek.

11 Şubat'ta oynanması gereken ancak deprem felaketi nedeniyle ertelenen Ergene müsabaka 5 Mart 2023 Pazar günü 14.00’de başlayacak.

Ankara bölgesi hakemlerinden Hakan Aktaş'ın düdük çalacağı maçta, yardımcılıklarını Zonguldak bölgesinden Emir Kılıçarslan ile Ankara bölgesinden Mehmet Özgür İşbilen yapacak. Müsabakada dördüncü hakem Ankara bölgesinden Hakan Ergin olacak.

Ergene Velimeşespor 19 maçta elde ettiği 14 puanla 14'üncü, Kuşadasıspor 20 maçta 32 puanla 6'ıncı sırada bulunuyor.



- Çorlu Belediye Meclisi toplandı

Çorlu Belediye Meclisi'nin mart ayı olağan toplantısı yapıldı.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt yönetiminde Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Meclis gündemine geçilmeden önce Sarıkurt, deprem bölgesine yapılan yardımlar ve deprem tedbirleriyle ilgili sunum yaptı.

Toplantıda, kadastro işlemleri için bilirkişi üye seçimi konusu görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Çorlu Belediyesine ait, Önerler Mahallesi'ndeki mevcut su deposunun üzerinde bulunan arazinin 105. Topçu Alay Komutanlığının bedelsiz kullanımı için 5 yıllığına tahsis edilmesi konusu görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Çorlu Belediyesi ile Trak Motosiklet Spor Kulübü Derneği arasında ortak hizmet projesi yapılması hususunun görüşülerek oy birliğiyle kabul edildiği toplantıda, belediye mülkiyetinde olan ve Çobançeşme Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi numara 26 adresinde bulunan iki katlı yığma binanın Çobançeşme Aile Sağlığı Merkezi'ne tahsis edilmesi konusu görüşülmek üzere plan bütçe komisyonuna havale edildi.









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