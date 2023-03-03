Tekirdağlı balıkçılar depremzedeler için 50 bin lira bağış yaptı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağlı balıkçılar, avladıkları balıkların satışından elde ettiği 50 bin lirayı, "asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için bağışladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, depremzedelere destek için düzenlediği mezatta topladıkları 50 bin lirayı, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'a teslim etti.

Vali Yıldırım, bağışın AFAD'ın hesaplarına yatırılacağını, yardımın son derece anlamlı olduğunu kaydetti.



Ülkede yaşanan deprem felaketinden dolayı son derece üzgün olduklarını aktaran Pehlivanoğlu ise yaptıkları yardımla deprem bölgesinde yaşayan vatandaşların yarasına bir nebze de olsa merhem olmak istediklerini belirtti.





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