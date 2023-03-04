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Tekirdağ'da liseliler depremzedeler için battaniye ve kışlık kıyafet üretiyor

AA

Tekirdağ'da liseliler depremzedeler için battaniye ve kışlık kıyafet üretiyor

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da lise öğrencileri ve öğretmenler, "asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için battaniye ve kışlık kıyafet üretiyor.

Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ile öğretmenlerinin, deprem bölgesindeki afetzedeler için hazırladığı ürünler, AFAD koordinasyonunda yerine ulaştırılıyor.

Okul Müdürü Nesrin Erdinç Demirci, AA muhabirine, ülkede yaşanan deprem felaketinden dolayı derin üzüntü içerisinde olduklarını söyledi.

Zor günlerin hep birlikte aşılacağını ve bunun için çaba gösterdiklerini aktaran Demirci, "Okulumuzda öğretmen ve öğrencilerimizle birlikte çalışma yaptık. Deprem bölgesinde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek, yaralarını sarmak ve birlik olmak için atölyelerimizde kışlık kıyafet, bere ve battaniye üretimi yaptık." dedi.

Çocuk ve yetişkinlere yönelik üretim yaptıklarını anlatan Demirci, öğretmen ve öğrencilerin oldukça güzel ürünler ortaya koyduklarını ve bunları bölgeye göndermekten mutlu olduklarını dile getirdi.

Moda Tasarım Teknolojileri Bölümü 11. sınıf öğrencisi Aysima Acar, depremzede vatandaşlara yardımcı olmak adına ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını ifade etti.

Dikiş makinesinde çalışırken zaman zaman duygulandığını aktaran Acar, "Depremden dolayı çok üzüldük. Biz de katkı sağlamak istedik. Eşofman, bere gibi ürünler üretip, deprem bölgesine gönderdik. Faydalı olabilmek son derece güzel." diye konuştu.

Öğrencilerden Kaan Geze, arkadaşlarıyla birlikte depremzedeler için güzel giysiler hazırlamaya çalıştıklarını dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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