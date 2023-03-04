Yeşilay'dan depremzedelere psikolojik destek

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TEKİRDAĞ (AA) - Yeşilay, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından afetzedelere "Psikososyal Destek Hattı" ile hizmet veriyor.

Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremzede vatandaşlara 444 98 01 numaralı hattan psikososyal destek sağladıklarını söyledi.

Yeşilay Genel Merkezi'nin depremden etkilenen vatandaşlar için çalışmalar yaptığını belirten Soykırlı, "Türkiye'de 105 Yeşilay Danışmanlık Merkezimiz var. Bu merkezlerimizde klinik psikolog ve sosyal hizmet uzamanları görev yapıyor." dedi.

Soykırlı, depremzede vatandaşlarla hat üzerinden rutin görüşmeler yapıldığını ve gerektiğinde yüz yüze destek sağlandığını ifade etti.

Yaraların hep birlikte sarılacağına vurgu yapan Soykırlı, Yeşilay Tekirdağ Danışmanlık Merkezi'nde iki psikoloğun depremzede vatandaşlarla yakından ilgilendiğini kaydetti.

Yeşilay Haftası dolayısıyla düzenleyecekleri etkinlikleri iptal ederek, etkinlik bütçelerini depremzede vatandaşlara aktardıklarını anlatan Soykırlı, Yeşilay'ın depremzede vatandaşların yanında olduğunu dile getirdi.









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