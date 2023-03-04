Şarköyspor lokali depremzedeler için aşevine dönüştürüldü

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TEKİRDAĞ (AA) - Şarköyspor'un aşevine dönüştürülen lokalinde pişirilen yemekler, ilçeye gelen depremzedelere ikram ediliyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler Türkiye'nin birçok yerinde misafir ediliyor.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine gelen depremzedeler için, Şarköyspor lokali, hayırseverler tarafından aşevine dönüştürüldü.

Burada pişirilen yemekler ilçeye gelen depremzedelere ikram ediliyor.

Aşevi görevlilerinden Seçil Tunca, yaptığı açıklamada, deprem nedeniyle evlerini yurtlarını terketmek zorunda kalanlar için aşevi oluşturduklarını söyledi.

Depremin ilk gününden itibaren depremzedeler için yardım faaliyetleri yürüttüklerini belirten Tunca, "Hayırseverlerimizin desteği ile ilçemizde bulunan depremzedelerimize yetecek kadar sıcak yemek sağlıyoruz. Aşevimizin kurulmasında desteği olan herkese teşekkür ediyorum. Aşevimiz için destek bekliyoruz. Yaralarımızı hep birlikte saracağız inşallah." dedi.

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