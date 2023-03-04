Tekirdağ'da "cinsel saldırı" ve "nitelikli yağma" suçlarından yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde "cinsel saldırı" ve "nitelikli yağma" suçlarından gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin Sakarya'dan Çerkezköy'e getirilerek "cinsel saldırı" ve "nitelikli yağma" suçlarına maruz bırakılmasına ilişkin çalışma başlattı.
Ekipler, ilçedeki bazı adreslere düzenlediği operasyonda 5 şüpheliyi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.