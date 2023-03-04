Tekirdağ'da "cinsel saldırı" ve "nitelikli yağma" suçlarından yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde "cinsel saldırı" ve "nitelikli yağma" suçlarından gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin Sakarya'dan Çerkezköy'e getirilerek "cinsel saldırı" ve "nitelikli yağma" suçlarına maruz bırakılmasına ilişkin çalışma başlattı.



Ekipler, ilçedeki bazı adreslere düzenlediği operasyonda 5 şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.











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