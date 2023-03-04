Çorlu Belediyesinden depremzedelere mobilya desteği

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TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, depremzedeler için baza, elbise dolabı ve yemek masası üretimine devam ediyor.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada, Çorlu'ya yerleşen depremzedelerin mobilya ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin ürettiği mobilyaların ihtiyaç sahiplerine teslim edildiğini belirten Sarıkurt, şunları kaydetti:



"Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturduğumuz alanda vatandaşlarımızdan gelen ev eşyalarını depremzede vatandaşlarımıza ulaştırmanın yanı sıra Çorlu Belediyesi olarak Park ve Bahçeler Müdürlüğümüze ait atölyede baza, elbise dolabı ve yemek masası üretimine başlamıştık. İlk etapta üretilen 92 tek kişilik ve çift kişilik baza, 38 elbise dolabı ve 10 yemek masasından oluşan mobilyaları ihtiyaç sahiplerine teslim ettik. Ekiplerimiz, depremden etkilenerek kentimize gelen vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda üretime devam edecek."

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