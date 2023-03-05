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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) ile Süleymanpaşa Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında, binaların risk analizi ve zemin etüdleri konusunda toplantı yapıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Süleymanpaşa'daki riskli zemin ve binalar ile şehrin zemin etütlerinin güncellenmesi değerlendirildi, acil eylem planı üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya, NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Kaan Sinan Tohumcu, Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı ve Afet ve Acil Durum Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, Teknik Bilimler MYO Müdürü Prof. Dr. Funda Eryılmaz Açıkgöz, NKÜ Genel Sekreter V. Dr. Öğr. Üyesi Fatih Tuna katıldı.

- Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Malkara ilçesini ziyaret etti

Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Malkara ilçesinde inşaat çalışmaları devam eden okullarda incelemelerde bulundu.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Ulusan, ilçede hayırsever Kaan Çelik tarafından yaptırılan 8 derslikli Belkıs- Emine Çelik İlkokulunu ve TOKİ tarafından ihale edilen ve inşaatı devam eden Hüsniye Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motor Atölyesini gezdi, inşaat çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ulusan'a ziyaretinde, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdullah Nair, Malkara İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Saraç eşlik etti.

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