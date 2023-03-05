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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, 11 ilçe belediye başkanıyla bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tekirdağ'da olası bir deprem anında yaşanabilecek can ve mal kaybı ile depremin etkisinin az hasarla atlatılması konularının görüşüldüğü toplantıda, Albayrak, Kahramanmaraş merkezli depremin etkilerini ilk günden bu yana takip ettiklerini belirtti.

Deprem bölgesine her türlü desteği sağlamak için çalıştıklarını aktaran Albayrak, "Tekirdağ'da deprem kuşağında yer alıyor. Depremin değil tedbirsizliğin öldürdüğü konusunda hepimiz hem fikiriz ve ne yazık ki bunu acı bir şekilde bir kez daha tecrübe ettik."ifadelerini kullandı.

Toplantıda ayrıca olası bir depremin öncesi ve sonrasında yapılacak çalışmalar ile ilgili projeleri anlatan sunum gerçekleştirildi.

- Tekirdağ'ın Şubat ayı ihracatı yüzde 5 arttı

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Tekirdağ'ın Şubat ayı ihracatının 2022 yılın aynı ayına göre yüzde 5 arttığını bildirdi.

TTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Tekirdağ merkezli firmaların 2023 yılı şubat ayında 142.8 milyon dolar ihracat rakamına ulaştı.

Tekirdağ’dan demir ve demir dışı metaller, kimyevi maddeler ve mamulleri, elektrik ve elektronik, makine ve aksamları, hazır giyim ve konfeksiyon, tekstil ve hammaddeleri ihraç edilen ürünler olarak ön sırada yer aldı.

Tekirdağ’dan en çok Almanya, ABD, Fransa, Bulgaristan, Birleşik Krallık ve İtalya gibi ülkelere ihraç yapıldı.

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