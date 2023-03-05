Tekirdağspor taraftarları, depremzede çocuklar için sahayı oyuncaklarla doldurdu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağspor'un, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle başlattığı "Bu oyuncak sana arkadaşım" kampanyası, taraftarlardan destek gördü.
Tekirdağspor, Namık Kemal Stadında, Bilecikspor ile oynadığı BAL Ligi 11.grup 16.hafta maçında, tribünlerden yüzlerce oyuncak sahaya atıldı.
Maç öncesi her iki kulübün futbolcuları, "Yaralarımızı hep birliktye saracağız" pankartıyla sahaya çıktı.
Maçın başlamasının ardından, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen ve ülkeyi yasa boğan depremin meydana geldiği 4.17'de taraftarlar, depremde etkilenen çocuklar için yanlarında getirdikleri peluş oyuncakları sahaya attı.
Daha sonra sahaya atılan oyuncaklar görevliler tarafından toplandı.