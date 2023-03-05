Tekirdağspor taraftarları, depremzede çocuklar için sahayı oyuncaklarla doldurdu

Dünyanın en çok antidepresan kullanılan ülkesi!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağspor'un, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle başlattığı "Bu oyuncak sana arkadaşım" kampanyası, taraftarlardan destek gördü.

Tekirdağspor, Namık Kemal Stadında, Bilecikspor ile oynadığı BAL Ligi 11.grup 16.hafta maçında, tribünlerden yüzlerce oyuncak sahaya atıldı.

Maç öncesi her iki kulübün futbolcuları, "Yaralarımızı hep birliktye saracağız" pankartıyla sahaya çıktı.

Maçın başlamasının ardından, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen ve ülkeyi yasa boğan depremin meydana geldiği 4.17'de taraftarlar, depremde etkilenen çocuklar için yanlarında getirdikleri peluş oyuncakları sahaya attı.

Daha sonra sahaya atılan oyuncaklar görevliler tarafından toplandı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.