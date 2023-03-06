Tekirdağ'da kaçak kazı yapan 2 şüpheli yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - Malkara ilçesinde izinsiz kazı yapan 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ahievren Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 2 kişinin gezdiğini fark etti.

Ekipler, takip sonrası izinsiz define arayan V.G ve İ.K'yi suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin aracında yapılan aramada dedektör ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.