Tekirdağ'da 115 bin makaron ele geçirildi

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TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa ilçesinde 115 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ile kaçak tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamülleri kaçakçılığının önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, ilçede 2 ikamette yaptığı aramalarda 115 bin doldurulmuş makaron ele geçirdi. Bir şüpheli hakkında "5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı.

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