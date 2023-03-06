Hayrabolu Belediye Başkanı İnan, depremzede aileleri ziyaret etti

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TEKİRDAĞ (AA) - Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ilçeye gelen depremzede ailelere ziyaret gerçekleştirdi.

Yakınlarının yanında ve hayırseverlerce tahsis edilen evlerde ağırlanan depremzedeleri ziyaret eden İnan, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Ailelerle bir süre sohbet eden İnan, depremlerin ardından devlet ve millet olarak büyük bir dayanışma içerisinde yaraları sarmaya devam ettiklerini belirterek, "Bizler zor zamanlarda millet olmanın ve dayanışmanın bilincinde olan insanlarız. İnşallah bu süreç boyunca ilçemizde ağırlayacağımız depremzedelerimiz için Hayrabolu Belediyesi olarak elimizden gelen yardımı yapacağız." dedi.

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