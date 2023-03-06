Tejkirdağ'dan kısa kısa

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TEKİRDAĞ (AA) - Ergene Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren fırınları denetledi.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, vatandaşların daha sağlıklı ve standartlara uygun ekmek tüketmesi amacıyla fırınlara yaptıkları denetimleri sıklaştırdıklarını söyledi.

Denetimlerde ekmeklerin gramajları ve etiketlerinin kontrol edildiğini ifade eden Yüksel, "Ergene Belediyesi olarak ilçemizde görevlendirdiğimiz Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz ekmek ve pide üretimi yapan fırınlarda gramaj denetimi yaptılar. Vatandaşlarımızın ekmek alırken gönül rahatlığı ile alışveriş yapabilmeleri ve ekmek almalarını sağlamak amacıyla zabıtamız denetimlerini sürekli olarak gerçekleştirecektir." dedi.

- Ergene Belediye Başkanı Yüksel'den Güney bebeğe destek

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, SMA Tip 1 hastası Güney bebek için Tekirdağ Valiliği izni ile başlatılan yardım kampanyasına destek çağrısında bulundu.

Velimeşe Mahallesi'nde ikamet eden Güney bebeğin ailesi Yüksel'i ziyaret etti.

Güney bebeğin ailesine geçmiş olsun dileklerini ileten Yüksel, yardım kampanyasına gerek Ergene Belediyesi gerekse şahsi olarak destekte bulunacağını belirtti.

Yüksel, "Güney bebeğimiz SMA Tip 1 hastası bebeklerimizden biri. Ailesi, annesi, babası ve hepimiz Güney bebeğin bir an önce tedavi olup, sağlığına kavuşması için mücadele ediyoruz. Ancak tedavisi yurt dışında yapılabiliyor. Fakat yurt dışı tedavi masrafları için gerekli tedavi ücretinin toplanması gerek. Bu bağlamda Güney bebeğimizin ailesinin başlatmış olduğu yardım kampanyasına hepinizin bağışlarını istiyoruz." dedi.

- Ergene Belediye Meclisi toplandı

Ergene Belediyesinin mart ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel'in başkanlığında, Ulaş Hizmet Binası'nda yapılan toplantıda, gündem maddeleri görüşüldü.

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Marmaracık Mahallesi 158 ada 10 parsel üzerinde bulunan belediye hizmet binasının zemin katının Ergene Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğüne tahsis edilmesi konusu görüşülerek karara bağlandı.







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