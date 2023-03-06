Tekirdağ'da arkadaşını silahla yaralayan zanlı tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde şakalaşırken sinirlendiği arkadaşını silahla yaralayan zanlı tutuklandı.

Atatürk Caddesi ile Özer Sokak'ın kesiştiği yerdeki bir kafede oturan U.Y. ve B.A. bir süre sonra dışarı çıktı.

Burada şakalaşan iki arkadaş arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın ardından kaçan B.A, arkasından gelen arkadaşı U.Y. tarafından karnından tabancayla vuruldu. Şüpheli U.Y, daha sonra tabancayı çevredeki otların arasına sakladı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırdı. Şüpheli U.Y. de ambulansa binerek hastaneye gitti.

Ameliyat edilen B.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri U.Y'nin otların arasına sakladığı tabancayı buldu.

Polis ekiplerince hastanede gözaltına alınan U.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından Çerkezköy Adliyesi'ne getirildi.

Şüpheli, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan olay, çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.