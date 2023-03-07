Tekirdağ Valisi Yıldırım'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yıldırım, mesajında, dünyada ve Türkiye'de demokrasinin gelişmesi ve insan hakları standartlarının yükselmesiyle birlikte kadınların eğitimden bilime, sanattan siyasete hayatın her alanında daha fazla etkin rol üstlendiğini belirtti.

Kurtuluş Savaşı'nda vatanın bağımsızlığı için cepheden cepheye koşan Türk kadınının, Cumhuriyet'in kurulmasıyla birlikte toplumsal yaşamda daha fazla yer aldığını vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:



"Türk kadını, dün olduğu gibi bugün de daha sağlıklı, daha mutlu ve başarılarla dolu müreffeh bir toplum olma yolunda kilit rol oynayarak ülkemizin daha aydınlık yarınlara taşınmasına katkı sunacaktır. Kadınlarımızın sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda daha etkin olmaları ve farklı alanlarda mesleki eğitim ve kadın girişimciliğin özendirilmesi amacıyla devletimiz, her türlü desteği vermektedir. Sağlanan bu destek ve teşviklerle ülkemizde kadınlarımızın işgücüne katılım oranlarında ciddi bir yükseliş meydana geldiğini ve istihdamla birlikte diğer bütün alanlarda daha aktif olduklarını görmekteyiz.



İlimizde, Halk Eğitim Merkezleri ve yerel yönetimler bünyesinde kadınlarımız için mesleki eğitim ve kişisel gelişim kursları verilmeye devam edilmektedir. Kadınlarımızın iş hayatı ve sosyal hayatta daha fazla yer alması için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Bugün kadınlarımızın yaşadığı en büyük sorun, hepimizi derinden üzen kadına yönelik şiddettir. Şiddetin hiçbir türü insanlık onuruyla bağdaşmazken kadına yönelik şiddet asla tasvip edilemez. Kadına yönelik şiddetin son bulması için toplumun tüm kesimlerine önemli görevler düşmektedir. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum."

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