TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Şahin'in makamında gerçekleşen ziyarette, görüş alışverişinde bulunuldu.

Koncagül, NKÜ Rektörü Şahin'e başarı diledi.

Rektör Şahin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

- Tekirdağ'da depremzede çocuklar için etkinlik düzenlendi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, depremzede ailelerin çocukları için moral etkinliği düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye yeni hizmet binası çok amaçlı salonda yapılan etkinliklerde, çocuk tiyatrosu, palyaço gösterisi, oyunlar ve boyama etkinliği yapıldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Belediye Başkanı Kadir Albayrak, deprem felaketi sonrası yaraların sarılması için çalıştıklarını belirterek, "Masum yürekleriyle geleceğe her zaman umutla bakan çocuklarımızın hayalleri gibi rengarenk etkinliklere ev sahipliği yaptık. Onların gözlerindeki o mutluluğu görmek bizleri de oldukça duygulandırdı. Depremzede ailelerimizin ve çocuklarımızın yanında olmaya, yaşadıkları acıları paylaşarak azaltmaya ve bir nebze de olsa mutlu olmalarını sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.