Çorluspor 1947, Modafen maçına hazır

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TEKİRDAĞ (AA) - Çorluspor 1947 Kulübü Başkanı Gümüş, ligin iddialı ekiplerinden olduklarını ve yarın oynayacakları Modafen maçına da galibiyet için çıkacaklarını söyledi.

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 11. Grup'ta mücadele eden Çorluspor 1947 Kulübü Başkanı Yusuf Gümüş, yaptığı açıklamada, şampiyonluk için mücadele etiklerini belirtti.

Gümüş, geçen hafta İstanbul'da oynanan müsabakada Bahçelievler ile 1-1 berabere kaldıklarını ve talihsizlik yaşadıklarını ifade etti.

8 Mart Çarşamba günü erteleme maçında Çorlu General Basri Saran Stadyumu'nda saat 14.00'de Modafen'i konuk edeceklerini aktaran Gümüş, bu maçı da kazanmak istediklerini dile getirdi.

Gümüş, her maça galibiyet için çıktıklarını belirterek, "İlk sezon birkaç talihsizlik yaşadık ama çabuk toparladık. Şuan ikinci sezonda çok iyi bir çıkış yakaladık. Teknik heyetimiz ve oyuncularımız çok iyi bir uyum içerisinde mücadele veriyor. Bizler de yönetim olarak onlara elimizdeki imkanların en üstünü sunmaya gayret gösteriyoruz." dedi.

Modafen maçının hazırlıklarını tamamladıklarını aktaran Gümüş, "Grubumuzda 34 puanla üçüncü sıradayız fakat birinci ve ikinciler de 35 puana sahip. Lig çok zor müsabakalara sahne oluyor. Modafen'i yenerek kendi evimizde 3 puanı alacağız ve şampiyonluk yolumuza devam edeceğiz. Çorlupor 1947, her maçına galibiyet için çıkıyor." diye konuştu.

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