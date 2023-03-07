Çorlu'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 1 zanlı gözaltına alındı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'ndeki bir iş yerinde arama yaptı.

Aramada 0,88 gram eroin, 5,30 gram esrar, 9,60 gram kokain, bir miktar para ile uyuşturucu satışında ve imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli T.U'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.









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