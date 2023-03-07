Tekirdağ'da cezaevi firarisi saklandığı evde silah ve uyuşturucuyla yakalandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde cezaevinden firar eden kişinin saklandığı evde silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptığı çalışmanın ardından Karlı Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda cezaevi firarisi Z.K. yakalandı.

Evde yapılan aramada 32 gram metamfetamin, ruhsatsız pompalı tüfek, 4 ruhsatsız av tüfeği, 220 fişek, muştalı bıçak, uyuşturucu kullanma aparatı ile çalıntı olduğu değerlendirilen bir araç, 2 motosiklet, 2 jeneratör, 2 ağaç motoru, 2 araç plaka levhası ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, cezaevine gönderildi.









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