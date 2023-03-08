Tekirdağ'da takla atan otomobil güvenlik kamerasına yansıdı

TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde takla atan otomobil güvenlik kamerasına yansıdı.
U.C.K. idaresindeki 35 KYT 93 plakalı otomobil, Önerler Mahallesi'ndeki ışıklı kavşakta, E.D'nin kullandığı 59 T 5568 plakalı ticari taksiye çarptı.
Ardından savrulan otomobil, takla attı. Kazada yaralanan olmadı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis, otomobil sürücüsü U.C.K'ye kırmızı ışıkta geçtiği ve alkollü araç kullandığı gerekçesiyle cezai işlem uyguladı.
Öte yandan kaza, bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.