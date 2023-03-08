Çorlu'daki Bormalı Camisi yenilendi

TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde 1958 yılında yaptırılan Bormalı Camisi'nde bakım, onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirildi.

Çorlu Müftüsü Mevlüt Haliloğlu, AA muhabirine, Şeyhsinan Mahallesi'nde bir hayırsever tarafından yaptırılan caminin iç, dış ve peyzaj işlemlerinin yaptırılarak, yeni yüzüne kavuşturulduğunu söyledi.

Camide yaklaşık bir yıl süren çalışmaları kendisinin de takip ettiğini belirten Haliloğlu, "Pandemi sürecinde bir süre camilerimizde ibadet yapılamadı. Bu süreçte caminin imam hatibi bana gelerek tadilatın ve bazı ihtiyaçların hasıl olduğunu söyledi. Ben de kendisine ne gerekiyorsa yapabileceğini bildirdim. İmam Hatip Bilal Akçay, bizden bir lira bile talep etmeden camiyi baştan aşağıya yeniledi ve çok güzel bir görünüme kavuşturdu. Kendisine ve hayırseverlere teşekkür ediyorum." dedi.

Bilal Akçay ise kendi imkanları ve hayırseverlerin yardımlarıyla caminin tamamını yenilediklerini ifade etti.

Önceden caminin altında ve duvarlarında rutubet olduğunu aktaran Akçay, "İyi bir tadilata ihtiyaç vardı. İçini, dışını tamamıyla tadilattan geçirdik. Halısından duvarına, zemininden minaresine kadar her yerini yeniden yaptık. Bunların yanı sıra bahçesinde de bütünüyle peyzaj uygulaması yaptık. Bunların hepsini devletten hiç yardım istemeden kendi imkanlarımızla, cami cemaati ve hayırseverlerle birlikte yaptık." diye konuştu.

Akçay, camide imam odası, kafeterya, kütüphane ve dinlenme alanlarının da yapıldığı ifade etti.





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