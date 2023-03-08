Tekirdağ polisi Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla video hazırladı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla video hazırladı.

İl Emniyet Müdürlüğü emrinde farklı birimlerde görevli 13 kadın personelin katılımıyla video oluşturuldu.

Görüntülerde, kadın personellerin görev başında ve denetimlerde yaptığı çalışmalar anlatıldı.

Öte yandan videoda, ekiplerin kadına yönelik şiddetle mücadele ve emniyetin kadınlara yönelik projelerle ilgili bilgilendirme yaptığı görüntülere de yer verildi.

Sosyal medyada paylaşılan video beğeni topladı.

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