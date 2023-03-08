Tekirdağ'da liseliler depremzedeler için temizlik malzemesi üretiyor

Türkiye'de kaç fay hattı var? İşte deprem riskinin yüksek olduğu iller

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da lise öğrencileri ve öğretmenler, "asrın felaketi" olarak nitelenen, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için temizlik malzemesi üretiyor.

Şehit Kadir Dadaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ile öğretmenlerinin, deprem bölgesindeki afetzedeler için atölyede hazırladığı deterjan, çamaşır suyu ve sabun gibi ürünler, AFAD koordinasyonunda yerine ulaştırılıyor.

Okul Müdürü Fuat Yıldız, AA muhabirine, depremzedeler için ilk günden itibaren ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Bugüne kadar ürettikleri 2,5 ton temizlik malzemesini ihtiyacı olan illere gönderdiklerini ifade eden Yıldız, "Depremin ilk gününden itibaren öğrencilerimiz, öğretmenleriyle temizlik malzemesi üretiyor. Ürettiklerimizi kolileyip, hazır hale getirip, kaymakamlığımız aracılığıyla bölgeye götürecek kuruluşa teslim ediyoruz. Öğrencilerimizle üretmeye devam edeceğiz." dedi.

Öğrencilerden Hüseyin Bostancı da herkesin depremzedeler için bir şeyler yaptığını, kendilerinin de temizlik malzemesi üreterek destek olmaya çalıştığını dile getirdi.

11. sınıf öğrencisi Doğukan Özhan ise depremzedelere desteklerinin süreceğini ifade etti.

















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