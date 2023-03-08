Tekirdağ'da devrilen servis midibüsündeki 14 işçi yaralandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Kapaklı ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

Kapaklı-Karaağaç yolunda S.Y. idaresindeki 59 S 2930 plakalı servis midibüsü kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan 14 işçi ambulansla Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.







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