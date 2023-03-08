Çorluspor 1947, Modafen'i 2-0 mağlup etti

TEKİRDAĞ (AA) - Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 11. Grup'ta mücadele eden Çorluspor 1947, konuk ekip Modafen'i 2-0 yendi.

Çorlu General Basri Saran Stadyumu'nda oynanan müsabakada, ilk yarı golsüz tamamlandı.

İkinci yarıya daha istekli başlayan ev sahibi ekip, art arda bulduğu gollerle maçı 2-0 kazandı.

Maç sonunda gazetecilere açıklama yapan Kulüp Başkanı Yusuf Gümüş, "Güzel bir havada güzel bir müsabaka oldu. Daha fazla gol bulabilirdik ama 2 gol atabildik. 3 puanı almış olmak bizleri mutlu etti. Bundan sonraki maçlarımızı da kazanarak yolumuza devam edeceğiz." dedi.





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