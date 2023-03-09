Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 6 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler bu kapsamda Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde bazı adres ve araçlarda arama yaptı.
Aramalarda 10 gram eroin, 5 gram metamfetamin ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 725 lira ele geçirildi.
Adreslerde yakalanan İ.K, S.A, E.P, H.Y, V.A. ve S.K. gözaltına alındı.