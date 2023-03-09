Tekirdağ'da asayiş operasyonunda aranan 3 şüpheli yakalandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Çerkezköy ilçesinde düzenlenen asayiş operasyonunda aranan 3 zanlı gözaltına alındı.



Polis ekipleri, Bağlık Mahallesi Küme Evler mevkisindeki bazı adreslere operasyon düzenledi.



Adreslerdeki aramalarda tabanca ve 2 tüfek ele geçirildi, aranan 3 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.





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