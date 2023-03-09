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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ'da silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı

AA

Tekirdağ'da silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi Pınar Bulvarı'nda D.Y. ile B.A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, D.Y. üzerindeki ruhsatsız tabancayla B.A'ya ateş etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan B.A, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

B.A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan polis, D.Y. ve kavgaya karıştığı iddia edilen M.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.Y, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer şüpheli M.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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