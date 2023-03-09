Tekirdağ'da silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi Pınar Bulvarı'nda D.Y. ile B.A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, D.Y. üzerindeki ruhsatsız tabancayla B.A'ya ateş etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Ağır yaralanan B.A, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



B.A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan polis, D.Y. ve kavgaya karıştığı iddia edilen M.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.Y, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



Diğer şüpheli M.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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