Vali Yıldırım Çınarlı Anaokulunu ziyaret etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Yıldırım Çınarlı Anaokulunu ziyaret etti

AA

Vali Yıldırım Çınarlı Anaokulunu ziyaret etti

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Çınarlı Anaokulunu ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, eğitim öğretim yılının ikinci döneminde tüm okul öncesi eğitim kurumlarına beslenme desteği veriliyor.

Vali Yıldırım, ücretsiz beslenme desteği verilen Çınarlı Anaokulunu ziyaret etti.

Okulu gezen Yıldırım, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan'dan bilgi aldı.

Çocuklarla bir süre sohbet eden Yıldırım, yemekte öğrencilere eşlik etti.

Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, okul öncesi eğitim kurumlarındaki çocuklara haftanın 5 günü ücretsiz yemek verildiğini belirtti.

Yemeklerin lise öğrencileri tarafından hazırlandığını ifade eden Yıldırım, "Günlük enerji ve besin ögelerinin yeterli ve dengeli bir şekilde karşılanabilmesi için besinlerin iyi kalitede ve yeterli miktarlarda olmasına dikkat edilmekte. İlimizde 195 okulumuzda 19 bin 829 okul öncesi öğrencimiz okul öncesi beslenme desteğinden faydalanmaktadır." dedi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tekirdağ'da silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı
Tekirdağ'da depremzedeler yararına kermes düzenlendi
YEREL HABERLER Tekirdağ'da depremzedeler yararına kermes düzenlendi
Özel sporcu Emirhan Akçakoca, atletizmde 5 yılda 27 madalya kazandı
YEREL HABERLER Özel sporcu Emirhan Akçakoca, atletizmde 5 yılda 27 ...
Tekirdağ'da asayiş operasyonunda aranan 3 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da asayiş operasyonunda aranan 3 şüpheli ...
Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 6 ...
Çorluspor 1947, Modafen'i 2-0 mağlup etti
YEREL HABERLER Çorluspor 1947, Modafen'i 2-0 mağlup etti
"Afet ve Kadın" panelinde, depremin psikolojik etkileri ele alındı
YEREL HABERLER "Afet ve Kadın" panelinde, depremin psikolojik ...
Tekirdağ'da devrilen servis midibüsündeki 14 işçi yaralandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da devrilen servis midibüsündeki 14 işçi ...
Tekirdağ'da liseliler depremzedeler için temizlik malzemesi üretiyor
YEREL HABERLER Tekirdağ'da liseliler depremzedeler için temizlik ...
Tekirdağ polisi Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla video hazırladı
YEREL HABERLER Tekirdağ polisi Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla video ...
Çorlu'daki Bormalı Camisi yenilendi
YEREL HABERLER Çorlu'daki Bormalı Camisi yenilendi
Tekirdağ'da 52 ton sahte şarap ele geçirildi
YEREL HABERLER Tekirdağ'da 52 ton sahte şarap ele geçirildi
Tekirdağ'da 52 ton kaçak içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Tekirdağ'da 52 ton kaçak içki ele geçirildi
Tekirdağ'da takla atan otomobil güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da takla atan otomobil güvenlik kamerasına ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.