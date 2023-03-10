Vali Yıldırım Çınarlı Anaokulunu ziyaret etti

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Çınarlı Anaokulunu ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, eğitim öğretim yılının ikinci döneminde tüm okul öncesi eğitim kurumlarına beslenme desteği veriliyor.

Vali Yıldırım, ücretsiz beslenme desteği verilen Çınarlı Anaokulunu ziyaret etti.

Okulu gezen Yıldırım, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan'dan bilgi aldı.

Çocuklarla bir süre sohbet eden Yıldırım, yemekte öğrencilere eşlik etti.

Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, okul öncesi eğitim kurumlarındaki çocuklara haftanın 5 günü ücretsiz yemek verildiğini belirtti.

Yemeklerin lise öğrencileri tarafından hazırlandığını ifade eden Yıldırım, "Günlük enerji ve besin ögelerinin yeterli ve dengeli bir şekilde karşılanabilmesi için besinlerin iyi kalitede ve yeterli miktarlarda olmasına dikkat edilmekte. İlimizde 195 okulumuzda 19 bin 829 okul öncesi öğrencimiz okul öncesi beslenme desteğinden faydalanmaktadır." dedi.





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