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TEKİRDAĞ (AA) - Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, ilçeye yerleşen depremzedelerle bir araya geldi.

Ergene Belediyesi Göl Restoranda düzenlenen programda konuşan Yüksel, depremin meydana geldiği ilk günden itibaren afetzede ailelerin yanında olduklarını söyledi.

Yüksel, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Programda Yüksel, katılımcılarla sohbet ederek isteklerini ve sıkıntılarını da dinledi.​​​​​​​

- 2. Çorlu Ulusal Fotoğraf Yarışması başladı

Çorlu Belediyesi tarafından şehrin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen 2. Ulusal Çorlu Fotoğraf Yarışması başvuruları başladı.

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından da onaylanan ve katılımın ücretsiz olduğu yarışmada 18 yaş üstü fotoğraf sanatçıları, Çorlu'da çektikleri fotoğraflarla dijital renkli ya da siyah-beyaz olarak tek kategoride yarışacak.

Çorlu Belediyesi ile Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu iş birliği ile düzenlenen yarışmanın jürileri ise fotoğraf sanatçıları Arif Tekin, Gılcan Mete Delibay, İsmail Akar, Selahattin Kalaycı ve Serdar İyiiz olacak.

Yarışmada birincilik ödülü 8 bin, ikincilik ödülü 6 bin, üçüncülük ödülü 4 bin ve mansiyon ödülü de 3 bin lira olarak belirlendi.

Yarışmanın sonuçları ise 15 Mayıs'ta açıklanacak.









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